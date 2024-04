Re Carlo - Caprarica svela la verità sulla sua salute | Come sta

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi tv. Ladi Reè sotto i riflettori da quando ha annunciato di avere un cancro. Nella giornata di ieri, 29 aprile 2024, Antonio, ospite di Myrtla Merlino a "Pomeriggio Cinque", hato quali sono le attuali condizioni didel sovrano inglese. Scopriamo insieme le sue parole. Ree l'operazione Menai Bridge Numerose e differenti testate americane e australiane, la scorsa settimana hanno diffuso alcune indiscrezioni riguardanti lo stato didel Ree i preparativi della "Ditta" per l'eventualità del suo ...