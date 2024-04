Caprarica svela la verità sulla salute e il funerale di Re Carlo | Come sta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 aprile 2024) Diverse testate americane e australiane la scorsa settimana hanno pubblicato le indiscrezioni che volevano Rein fin di vita e la ‘Ditta’ pronta al peggio e a mettere in atto l’operazione Menai Bridge (i piani deldel monarca). Antonioin una recente ospitata a La 7 ha spiegato che i piani per i funerali dei sovrani inglesi vengono aggiornati più volte e che soprattutto sono messi nero su bianco già al momento della nascita dei reali. “La notizia è partita dai siti americani e da Sky News Australia. Gli americani da giorni battono e ribattono su questo tema chesarebbe in fin di vita, non è la stampa inglese. Questi siti dicono che il re sta perdendo la battaglia contro il cancro. Però il Re si è fatto vedere il 21 aprile durante una messa in onore della madre e le sue condizioni ...