“Un femminicida senza pietà” Dopo il dramma | il messaggio del cantante Raiz a tutte le donne

(Di lunedì 8 aprile 2024) A pochi giorni dalla morte della moglie Daniela Shualy, il cantautoreha voluto ricordarla per i 5 anni con cui ha combattuto con coraggio una difficilissima battaglia contro il cancro. “Ogge so fernute ‘e guaje’. Ho scritto questa canzone all’indomani della diagnosi fatta a mia moglie Daniela nel 2019, appenala nascita di nostra figlia. Le parole sono tratte dalle nostre conversazioni. Avrebbe dovuto vivere sei mesi e invece sono passati cinque anni in cui ha dato tutto il suo saper essere mamma, business girl, amante sorella e amica. Attenta amica mia: ilpiù cruento eè lì fuori. Fai prevenzione, “nun te scurda’ ‘e te maje”. “A volte il fato è troppo cattivo, ma tante, tantissime volte puoi salvarti la vita con un semplice controllo” ha concluso ...