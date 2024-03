Ucraina | raid russo a Odessa | almeno 20 morti e 73 feriti Zelensky | “Un atto di spregevole vigliaccheria”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Mentre in Russia è in corso il voto, la cittàdiè stata colpita da un pesante attacco missilistico lanciato dall’esercitodalla Crimea. Il bilancio è si20e 73secondo quanto riferisce Kyiv Independent, citando i Sevizi di emergenza. Tra le vittime anche un paramedico e un soccorritore arrivati dopo la prima esplosione e colpiti da un secondo missile durante le operazioni di soccorso. “È stato undi: due missili, di cui il secondo andato a segno quando sono arrivati sul posto soccorritori e medici”, ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo messaggio serale, assicurando che “le nostre Forze di Difesa faranno di tutto ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 15 marzo, in diretta. Rapporto Onu, tortura civili da parte della Russia è sistematica. Attacco russo a Odessa, 14 le vittime e 46 feriti . oggi in ... (corriere)

Russia al voto. «Raid Kiev su seggio nel Kherson». Putin: gli attacchi ucraini non resteranno impuniti

Al via oggi le elezioni presidenziali in Russia, con Putin che ha fatto appello al voto «patriottico» e Mosca che ha messo in guardia contro eventuali manifestazioni di dissenso ai ...leggo

Putin sulle elezioni: «Attacchi di Kiev per intimidire le persone, non resteranno impuniti. Respinti 2500 uomini e 35 tank»: Tensione in Russia nel giorno delle elezioni presidenziali. Secondo Mosca, l'Ucraina avrebbe attaccato con un raid un seggio elettorale nel Kherson, con cinque feriti. Immediata la reazione del ...ilmessaggero