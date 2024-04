Pronostico in breve | Cremonese vs Pisa – 05 01 24

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 30 aprile 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Concorrenza: Serie B Mercato: Segnano entrambe le squadre Probabilità: 4/5 @1xBet Nel disperato tentativo di tornare alla vittoria mercoledì mattina, laaccoglierà ilallo Stadio Giovanni Zini. A cominciare dai padroni di casa, mentre lapotrebbe essere riuscita a raggiungere facilmente un biglietto per gli spareggi in questa stagione e sogna ancora la possibilità di prenotare un immediato ritorno in Serie A, i Tigers hanno la sensazione di una squadra in cerca di una gradita spinta. Vista l’ultima volta in trasferta in casa del Venezia, sconfitta per 2-1 nel secondo tempo, la squadra di Giovanni Stroppa si è assicurata una sola vittoria in tutte le sei precedenti apparizioni in seconda divisione. Dopo aver affrontato il periodo più impegnativo della ...