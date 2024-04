I cinque motivi per non perdere Cremonese-Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 - Il treno per i playoff passa da Cremona, tra corsi e ricorsi storici. DIFESA CONTRO ATTACCO - La migliore difesa in assoluto, quella della, contro il terzo migliore attacco del girone di ritorno. Così i nerazzurri affrontano una squadra che fa della solidità difensiva un suo importante marchio di fabbrica. Per vincere servirà una gara ordinata e anche la chiave giusta per scardinare un reparto che subisce meno di un gol a partita. TRE GIORNATE AL TERMINE - Prima la, poi il Sud Tirol in casa e infine l'Ascoli, ancora una volta in trasferta. Il cammino delè ricco di difficoltà, ma per approdare ai playoff servirà una squadra compatta e senza paura. Oltre 1100ni al seguito scorteranno i nerazzurri verso la trasferta più importante della stagione. EROS ...