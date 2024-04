Promozione Retrocede il Cotignola dopo il pari col Classe Terzo il Solarolo

(Di martedì 30 aprile 2024)(col vantaggio del fattore campo) e Faenza (senza tale vantaggio) alla semifinale dei playoff;retrocesso in Prima categoria7 campionati die 3 di Eccellenza. Sono questi gli ultimi esiti del turno conclusivo di ‘regular season’ del campionato di. Nel girone C, il successo 1-0 (rete di Piancastelli a 12’ dal termine) ha regalato la pole position al, che ha chiuso al 3° posto a quota 64. La formazione di mister Assirelli è arrivata amerito con la Portuense, ma il vantaggio degli scontri diretti (4-1 e 1-1), garantirà la semifinale playoff di domenica prossima contro gli estensi, fra le mura amiche, e col vantaggio dell’accesso alla finalissima contro il Valsanterno, in caso dità ...

Brutta serata per le ravennati in Promozione, con il turno infrasettimanale – che coincide con la 30ª giornata – concluso senza vittorie. Nel girone C doppia sconfitta casalinga per Solarolo e Sparta Castelbolognese; la prima, cui non basta il gol nel finale di Randi (32’ st), 1-2 con il Trebbo, ... Continua a leggere>>

promozione D: Cattolica in finale playoff, super salvezza Verucchio. Torconca-Stella: playout - promozione D: il Cattolica regola 5-0 il Cervia e chiude secondo in finale playoff. Spareggio salvezza tra Torconca e Stella ...

Testa a testa tra Riccione e Young. La promozione in 90 minuti - Risultati e classifiche delle partite di promozione e Prima Categoria nei rispettivi gironi. Sampierana in testa nel Girone D, Riccione e Young Santarcangelo in testa nel Girone H.

Faenza per il fattore campo - Si giocano oggi alle 15.30 le gare dell’ultima giornata di ‘regular season’ del campionato di promozione. In vetta, Faenza e Solarolo giocano per guadagnare la pole position nella semifinale playoff.

