Promozione Il Faenza si gioca il secondo posto Salvezza | rischia il Cotignola Il Cervia già in versione balneare

(Di giovedì 4 aprile 2024) Brutta serata per le ravennati in, con il turno infrasettimanale – che coincide con la 30ª giornata – concluso senza vittorie. Nel girone C doppia sconfitta casalinga per Solarolo e Sparta Castelbolognese; la prima, cui non basta il gol nel finale di Randi (32’ st), 1-2 con il Trebbo, in rete dopo 8’ e 10’con Cini e Mauro. Lo Sparta, invece cade 0-2 contro la Comacchiese per merito della doppietta di Lorenzo Tedeschi al 2’ e 31’ del primo tempo. In questo raggruppamento il pari (0-0) del Valsanterno a Bologna contro il Junior Corticella consente all’Osteria Grande di essere vicinissima allain Eccellenza, ora ha 15 punti di vantaggio a 5 giornate dal termine. Nel girone D, sfiora il successo il San Pietro in Vincoli che, passato in vantaggio al 25’ deltempo con Bajrami, viene raggiunto dal Verucchio sul ...