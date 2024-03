L’8 marzo a Tempio Pausania : in aula il processo a Ciro Grillo - in piazza il corteo per Silvia - che l’ha denunciato. Striscioni, cartelli, slogan. Una manifestazione contro la «vittimizzazione secondaria», un riferimento alle molte domande intime rivolte in aula alla ... (corriere)

Processo a Grillo Jr, a Tempio messi agli atti i messaggi tra accusatrice e amica: "Non riuscivo a dire di no e ad oppormi". E' uno dei tanti messagi scambiati tra la studentessa italo norvegese e la sua amica norvegese nelle ore successive al presunto stupro di gruppo denunciato da ...rainews