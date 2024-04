(Di martedì 30 aprile 2024) Un nuovo morto sul lavoro, a poche ore ddei. Aveva 69 anni, Ivo Bellotto, autotrasportatore di Fontanelle (Treviso) che questa mattina, a Fiume Veneto (Pordenone), è stato centratotesta dalle ‘forche’gru che egli stesso stava azionando. “Non possiamo accettare lo stillicidio continuo delle morti, provocate da incurie, da imprudenze, da rischi che non si dovevano correre – la denuncia del capo dello Stato Sergio Mattarella – Mille morti sul lavoro in un anno rappresentano una tragedia inimmaginabile”.di: una lunga scia di vittime Nello scorso anno i morti sul lavoro sono stati 1.041. Una media di tre al giorno. Nei primi due mesi del 2024, secondo gli ultimi dati aggiornati dell’Inail, i morti sul ...

I sindacati confederali Cgil , Cisl e Uil dedicheranno la Festa all'Europa. In piazza anche lavoratori Ikea e pensionati. Al Plebiscito la mani Festa zione nazionale Confsal .Continua a leggere Continua a leggere>>

Il tradizionale corteo del Primo maggio partirà alle 9.30 partirà da corso Venezia e terminerà in piazza della Scala dopo aver attraversato il centro di Milano . Previsti interventi dei sindacati e il concerto di Omar Pedrini.Continua a leggere Continua a leggere>>

Primo Maggio di sangue. Alla vigilia della festa dei lavoratori, muore un operaio colpito da una gru - Il M5S ha presentato un ddl per introdurre il reato di omicidio sul lavoro Un nuovo morto sul lavoro, a poche ore dalla festa dei lavoratori. Aveva 69 anni, Ivo Bellotto, autotrasportatore di ...

Il monito di Mattarella per il primo maggio: “Il lavoro non è una merce” - ROMA – “Domani è primo maggio. festa del Lavoro. Dunque festa della Repubblica, che i costituenti hanno voluto fondare proprio sul lavoro. Come disse all’Assemblea costituente il primo tra i ...

Perché il primo maggio è la festa dei lavoratori: le frasi storiche più celebri, da Olivetti a Pertini - Il settimo presidente della Repubblica italiana Sandro Pertini ha citato indirettamente il primo articolo della nostra Costituzione: «L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro».

