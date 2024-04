Un solo Primo Maggio non basta più

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 aprile 2024) L. ha 40 anni. Fino a qualche anno fa faceva il commercialista. Racconta che lavorava anche più di dodici ore al giorno. Così ha fatto un concorso pubblico, l’ha superato e oggi sta dietro la scrivania per otto ore. Ma ora si apre la possibilità di un contratto part-time al 60 per cento e ha fatto richiesta, perché vuole lavorare «ancora di meno». «Massimo tre giorni a settimana», dice. M. ha 35 anni. Ha origini marocchine, è un’infermiera professionista, ma in Italia non ha mai fatto il lavoro per cui ha studiato. Ora ha deciso di trasferirsi in una città più grande e più comoda per il figlio che a breve comincia le scuole superiori. Si è dimessa dal vecchio lavoro di cameriera e nel frattempo fa mille lavori diversi «da freelance». Poi, nella nuova città, cercherà altro, «qualcosa di meglio». Ché «se il lavoro lo cerchi, lo trovi», dice. C’è chi vuole lavorare di meno e chi vuole ...