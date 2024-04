Primo maggio - Mattarella | Il lavoro è la base della democrazia

(Di martedì 30 aprile 2024) AGI - "Domani è. Festa del. Dunque FestaRepubblica, che i Costituenti hanno voluto fondare proprio sul. Come disse all'Assemblea Costituente iltra i proponenti di questa formula, Fanfani, 'fondata non sul privilegio, non sulla fatica altrui': è fondata suldi tutti. È un elementonostra identità democratica". Sergiolo dice nella sua visita al Distretto Agroalimentare del Cosentino, appunto in occasionecelebrazioneFesta del. E delil PresidenteRepubblica declina le coordinate fondamentali, quando ricorda che "il ...

Bergamo . Il 1° Maggio di quest’anno a Bergamo sarà un’opportunità per rinnovare l’impegno verso un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. In un momento in cui il continente sta affrontando sfide significative, i sindacati Cgil, Cisl e Uil si uniscono per lanciare un messaggio di speranza e ... Continua a leggere>>

La festa del 1° Maggio , nota anche come festa dei Lavoratori o festa del Lavoro , è una celebrazione internazionale dedicata al movimento operaio e ai diritti dei lavoratori. La giornata festiva, nonostante l'annuncio del maltempo, è in genere dedicata a mani festa zioni, cortei e discorsi pubblici ... Continua a leggere>>

Bonus 100 euro nel 2025. Leo, 'primo tassello, poi tredicesime' - Il bonus da 100 euro che arriverà nel 2025 per i redditi bassi "è il primo tassello" cui seguirà, "trovando le relative risorse", l'intervento per "le tredicesime: non è che abbiamo una visione strabi ...

Continua a leggere>>

primo maggio, Festa dei Lavoratori: come nasce e perché si festeggia Le date nel resto del mondo - Per molti è il giorno del concertone a Roma, per altri è un'occasione di riposo dal lavoro. Ma come nasce la Festa dei Lavoratori e perché proprio il ...

Continua a leggere>>

Concerto del primo Maggio con 40 artisti a Parco San Felice: “Prima tappa di un ‘tour’ nei parchi urbani” - Disoccupazione giovanile, precarietà e sicurezza dei luoghi di lavoro saranno i temi veicolati tramite il linguaggio della musica ...

Continua a leggere>>