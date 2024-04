Festa dei lavoratori 1 maggio 2024 a Napoli | Cgil - Cisl e Uil in piazza Municipio Confsal al Plebiscito

Lanzhou, 30 apr – (Xinhua) – Con l’avvi Cina rsi delle vacanze per il primo maggio, Lanzhou, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese del Gansu , ha continuato a promuovere lo sviluppo dell’ economia notturna , liberando nuova vitalita’ per i consumi. (Xin) Agenzia Xinhua Continua a leggere>>

In occasione della Festa dei lavoratori , Magicland annuncia l'apertura delle candidature per la stagione estiva 2024. A poco più di un mese dalla riapertura, il parco divertimenti situato a pochi passi da Roma sta registrando un record assoluto di visitatori entusiasti. Sulla scorta di questo ...

Il Presidente della Repubblica Mattarella in Calabria per celebrazioni Primo Maggio - In occasione della celebrazione della festa del Lavoro, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in Calabria dove ha visitato due aziende del comparto agroalimentare del ...

Primo maggio: Mattarella incontra lavoratori Gias di Mongrassano - "È davvero un piacere festeggiare con voi il Primo maggio". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ...

1 maggio, Mattarella: il lavoro è libertà e strumento per realizzarsi - Roma, 30 apr. (askanews) - "Il lavoro è libertà. Anzitutto libertà dal bisogno, e strumento per esprimere sé stessi, per realizzarsi nella vita. I progressi straordinari della scienza e della tecnica ...

