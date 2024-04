Primo Maggio di protesta | Sicurezza e lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) PISTOIA "Costruiamo insieme un’Europa di pace,e giustizia sociale". È questo il filo conduttore che guiderà le manifestazioni delpromosse da Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia. A livello locale si parlerà anche delprecario e del fatto che la provincia di Pistoia sia ai primi posti in Toscana per la disoccupazione. A Pistoia è previsto il corteo unitario che prenderà il via alle 9.45 da Porta Lucchese, per poi raggiungere piazza del Duomo dov’è in programma (ore 11) il comizio del segretario regionale della Fim-Cisl Alessandro Beccastrini. Manifestazioni sono previste anche a Casalguidi, Agliana, Montale, Quarrata, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme e Pescia. "A livello locale – spiega Daniele Gioffredi, segretario provinciale della Cgil – abbiamo una situazione di terziarizzazione ...