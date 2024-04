Più che concerto del Primo Maggio - sembra Sanremo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 aprile 2024) Che cosa hanno in comune artisti di diversi generi, stili e generazioni come Achille Lauro, Ariete, BigMama, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Geolier, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Mahmood, Malika Ayane, Morgan, Negramaro, Noemi, Piero Pelù, Rose Villain, Santi Francesi, Tananai e Ultimo? Sono tutti artisti che hanno partecipato almeno una volta al Festival dinegli ultimi cinque anni (le edizioni ultrapop condotte e selezionate da Amadeus) e che si esibiranno anche sul palco delne deldi Roma, ospitato per la prima volta al Circo Massimo e non nella consueta cornice di Piazza San Giovanni a causa dei lavori in vista del Giubileo 2025. Il cast della kermesse principale è completato da Malika Ayane, Coez & Frah Quintale, Cor Veleno, Piotta, ...