Tumore all’esofago - a Prato l’intervento raro e delicato Il paziente è tornato a parlar - respirare e mangiare

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 - Un altro intervento chirurgico con tecnica altamente delicata ed innovativa è stato eseguito in questi giorni all’ospedale diin undi 64 anni affetto dacervicale e ipofaringe. L’uomo è stato dimesso dopo due settimane di ricovero ed è in recupero post operatorio al proprio domicilio. Grazie alla collaborazione tra le strutture operative complesse di Otorinolangoiatria, diretta dal dottor Antonio Sarno e di chirurgia generale, diretta dal dottor Stefano Cantafio è stata eseguita l'asportazione del, la ricostruzione esofago-faringea cervicale con un autotrapianto rivascolarizzato di ansa digiunale e, con l'ausilio di una protesi fonatoria, il, dopo la dimissione, èad ...

