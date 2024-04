(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 - Il giorno della partenza è finalmente arrivato. Domani (mercoledì 1 maggio) comincia il viaggio da Venezia di Leone, che a bordo della suacircumnavigherà l', passando da Genova e attraversando lo Stretto di Messina. L'impresa del 27enne pratese sarà caratterizzata da 90 tappe, per un percorso complessivo di 1.511 miglia nautiche che verrà completato neldi tre mesi. A spingere il giovane non solo la motivazione di portare a compimento questa entusiasmante sfida, ma anche ragioni di natura culturale e soprattutto sociale. Il fine ultimo infatti è quello die coinvolgere piùpossibili riguardo ai cambiamenti del mare. Il progetto, denominato "Wind of Change", si pone l'obiettivo di promuovere la ...

Prato, 8 febbraio 2024 - Da Venezia a Genova, circumnavigando l'Italia passando dallo stretto di Messina. E' questa l'impresa di cui si renderà protagonista Leone Ortega a maggio. La partenza è fissata per il 7 dalla Laguna. Il fine? Non solo sportivo, ma anche culturale e soprattutto sociale. ... Continua a leggere>>

Giro d’italia in canoa in solitaria per sensibilizzare sull’inquinamento marino - Wind Of Change si propone anche di raccogliere dati sull'inquinamento dell'ecosistema marino italiano, che verranno successivamente analizzati da enti e ...

Continua a leggere>>

Prato, il giro d'Italia in canoa di ortega: «Lo faccio per sensibilizzare le persone» - Domani (mercoledì 1 maggio) comincia il viaggio da Venezia di Leone ortega, che a bordo della sua canoa circumnavigherà l'Italia, passando da Genova e attraversando lo Stretto di Messina. L'impresa ...

Continua a leggere>>

Circumnaviga l’Italia in canoa per l’ambiente - Ci vorranno circa 3 mesi per toccare tutte le coste italiane per una missione ambientale. Leone ortega si imbarcherà in una canoa in solitaria per circumnavigare lo Stivale, partendo mercoledì 1° magg ...

Continua a leggere>>