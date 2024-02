Il giro d' Italia in canoa | l' impresa del pratese Ortega per salvaguardare il mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Prato, 8 febbraio 2024 - Da Venezia a Genova, circumnavigando l'passando dallo stretto di Messina. E' questa l'di cui si renderà protagonista Leonea maggio. La partenza è fissata per il 7 dalla Laguna. Il fine? Non solo sportivo, ma anche culturale e soprattutto sociale. Già, perché l'obiettivo del 27enneè quello di sensibilizzare e coinvolgere più persone possibili riguardo ai cambiamenti del. A sostenereci sarà Giacomo Arrighini, che seguirà ogni tappa con un minivan. «Insieme a Daniele Furiani, il mio coach, e Mirco Paggini, nutrizionista, ecco Giacomo, cofondatore del progetto, che mi assisterà per tutto il viaggio. Grazie al suo minivan dormiremo e mangeremo lungo il percorso. Ma soprattutto, lui penserà alla sicurezza e ...