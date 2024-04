Pista Italiano - De Laurentiis è stato chiaro | le ultime

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Desta valutando ogni possibile alternativa per la panchina del Napoli: lesul futuro di Vincenzo. I tifosi del Napoli attendono solo una cosa da qui al termine della stagione. Dato che il campionato del Napoli non ha più nulla da raccontare, la dirigenza azzurra sta lavorando duramente per decidere al meglio chi siederà in panchina il prossimo anno. Denon vuole assolutamente sbagliare e nella scelta del prossimo allenatore si sta facendo aiutare anche da Giovanni Manna, futuro ds del Napoli che da qualche settimana è già al lavoro per gli azzurri. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza azzurra. Tra questi c’è anche quello di Vincenzo, attuale tecnico della Fiorentina che però è seguito da tempo dal Napoli. Futuro, De ...