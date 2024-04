Spalletti ‘convoca’ tre ex bandiere! Poi a 360° sull’addio al Napoli - De Laurentiis e Buffon

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 aprile 2024) Si avvicina l’inizio di Euro 2024 e l’Italia di Lucianosi candida ad un ruolo da grande protagonista. Gli azzurri sono stati inseriti in un girone con Spagna, Croazia e Albania e l’attesa per l’esordio del 15 giugno contro l’Albania è altissima. In una lunga intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ il tecnico Lucianoha affrontato tanti argomenti. “Io non ho dogmi di niente. Voglio essere pratico nella profondità: non conosco un solo modo di vivere, sono per le aperture e la conoscenza di più realtà e modi di pensare e fare. Da sempre considero Marcello Lippi una fonte di ispirazione: lo seguivo con attenzione, guardavo come si comportava, l’ho voluto incontrare per farmi spiegare il mondo azzurro nel profondo. Ma allo stesso tempo guardo a Sacchi come a un modello”. “Temo solo me stesso e di non aver fatto il possibile. Tutto deve ...