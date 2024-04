(Di lunedì 29 aprile 2024) Firenze, 9 aprile– La questioneè sempre più al centro del dibattito mediatico; studenti che dormono in tenda davanti le università, pendolari che lavorano a centinaia di chilometri da, centri storici invasi da affittacamere, sono segnali che non possono essere ignorati. La fotografia sull’andamento del mercato immobiliare del 2023 è stata presentata da Fiaip, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali: “l’andamento del mercato immobiliare inè stato caratterizzato da una domanda di immobili che supera di gran lunga l'offerta. Tendenza che si aggiunge all’aumento dei tassi di interesse e ai conflitti bellici che hanno contribuito a instaurare un clima di instabilità generale portando a una diminuzione del numero di vendite e a un incremento dei prezzi per alcune tipologie di ...

Ci si avvicina al gran finale, e per sapere come sarà affrontata la diciannovesima tappa sicuramente bisognerà aspettare i vari rami che la corsa prenderà nel corso del suo svolgimento. Venerdì 24 maggio si partirà da Mortegliano per arrivare a Sappada dopo 157 km, con una frazione che negli ... Continua a leggere>>

Estrazione VinciCasa oggi 28 aprile 2024 . I numeri vincenti | Superenalotto Stasera, domenica 28 aprile 2024 , alle ore 20,30 va in scena l’ Estrazione del gioco VinciCasa , concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte ... Continua a leggere>>

Mutui casa 2024 : rate in calo prima del taglio tassi? Prospettive Mutui casa 2024 : mondo economico-finanziario ancora in attesa del primo taglio dei tassi da parte della BCE. Dovrebbe arrivare a inizio estate, nel corso di giugno probabilmente. Intanto, alcuni istituti di credito anticipano la ... Continua a leggere>>

casa, affitti e compravendite in Toscana. Tutti i dati del primo trimestre 2024 - Chi vuole comprare una casa a Firenze deve fare i conti con prezzi che sfiorano i 4200 euro al metro quadro con una crescita dello 0,8% rispetto all’anno scorso. Il canone per gli affitti invece aumen ...

Continua a leggere>>

Finanziere in pensione sorprende i ladri in casa e spara: aveva la pistola nascosta sotto il cuscino - Nella serata di sabato 27 aprile un finanziere in pensione ha sparato in direzione dei due ladri che avevano fatto irruzione nella sua villetta di Longuelo ...

Continua a leggere>>

Impianto eolico domestico: energia pulita e conveniente per la tua casa - Con un impianto eolico domestico è possibile fruttare la forza del vento per produrre energia elettrica rinnovabile a basso costo. Un focus.

Continua a leggere>>