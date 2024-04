Pier Silvio Berlusconi prende possesso dell’account Verissimo e risponde alla compagna Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi Pier Silvio Berlusconi scende in campo… su Instagram. Sempre più in prima linea in azienda e fuori, l’amministratore delegato di Mediaset si palesa sui social con l’account di Verissimo. Il motivo è puramente di cortesia: ringraziare per gli auguri di compleanno. Ieri, ...

Continua a leggere>>