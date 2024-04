Toffanin fa gli auguri a Pier Silvio a verissimo - lui risponde sui social

(Di lunedì 29 aprile 2024) Alla fine della puntata di ieri di, Silviaha fatto glidi compleanno al suo compagno,Berlusconi: “Prima di salutarci ci tenevo a fare glidi buon compleanno ada parte mia e de nostri cuccioli Lorenzo e Sofia, Tanti!“. Silvia è tornata a fare gliall’amministratore delegato di Mediaset anche sulla pagina Instagram di: “Buon compleanno, ti amiamo tanto! Silvia, Lorenzo e Sofia”. Oggiha risposto usando l’account di: “Grazie di cuore per tutti gli...

In diretta a Verissimo Silvia Toffanin fa gli auguri a suo marito, nonché ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi L'articolo Silvia Toffanin fa gli auguri a Pier Silvio Berlusconi in diretta a Verissimo : “Ti amiamo tanto” proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

Silvia Toffanin e gli auguri a Pier Silvio Berlusconi : ecco le parole della conduttrice al termine della nuova puntata di Verissimo Silvia Toffanin anche in questa domenica è tornata su Canale 5 alla conduzione di una nuova puntata. Il programma televisivo di Mediaset da anni conquista i ... Continua a leggere>>

La conduttrice ha augurato buon compleanno al compagno in chiusura della puntata domenicale di Verissimo . L'ad Mediaset ha replicato su Instagram con l'account ufficiale del programma.Continua a leggere Continua a leggere>>

Silvia Toffanin e pier Silvio Berlusconi, un compleanno celebrato tra tv e social: l’augurio a Verissimo e la risposta su Instagram - Un momento di tenerezza e complicità quello che ha visto protagonisti Silvia Toffanin e pier Silvio Berlusconi lo scorso 28 aprile. La conduttrice di Verissimo ha colto l’occasione per fare un affettu ...

Continua a leggere>>

Silvia Toffanin fa gli auguri di compleanno a pier Silvio a Verissimo, lui risponde sui social - La conduttrice ha augurato buon compleanno al compagno in chiusura della puntata domenicale di Verissimo. L’ad Mediaset ha replicato su Instagram con l’account ufficiale del programma. Nella puntata d ...

Continua a leggere>>

E fu così che pier Silvio Berlusconi comparve su Instagram - . Sempre più in prima linea in azienda e fuori, l’amministratore delegato di Mediaset si palesa sui social con l’account di Verissimo. Il motivo è puramente di cortesia: ringraziare per gli auguri di ...

Continua a leggere>>