Tragico incidente a Perugia | muore Pierluigi Pescatori | 17enne originario di Capistrello

Stava viaggiando in sella al suo scooter lungo via dei Due Ponti, sulla Cassia, quando si è schianta ta contro un furgone : l'impatto è stato violentissimo, la donna è morta sul colpo.Continua a ... (fanpage)

Biassono , 13 marzo 2024 – La strada, via Parco, corre da Biassono a Lesmo. Giacomo Lissoni , 23 anni , è in sella alla sua motocicletta. C’è una doppia curva all’altezza di un centro sportivo, poco ... (ilgiorno)

Scontro Betoniera-Jeep: morto un 70enne su Via Pontina Vecchia

POMEZIA (cronaca) - Tragico schianto in mattinata ilmamilio.it Un uomo di 70 anni ex carabiniere in servizio all'aeroporto di Pratica di Mare ora in pensione è deceduto sul colpo nella tarda mattin ..ilmamilio

Tragico incidente a Riposto, un ragazzo di 16 anni muore dopo 3 giorni di agonia: Studente del terzo del Nautico di Riposto, Giacomo era alla guida del proprio ciclomotore quando ha preso il controllo del mezzo ...catania.gds

Funerali di Graziano Baldo e Ermiliana Toniolo, la figlia: «dolore incredibile»: Una comunità intera si è fermata per dare l’ultimo addio ai due coniugi deceduti lunedì a causa di un Tragico incidente lungo la nuova regionale 10, a pochi chilometri da casa. Le parole di don Andrea ...mattinopadova.gelocal