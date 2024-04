Permessi e congedo biennale legge 104 92 e accertamento disabilità grave | basta il decreto di omologa del Tribunale? Approfondimento per segreterie

L’appuntamento è per sabato 23 marzo in piazza Città di Lombardia, sotto il palazzo della Regione . Qui i rappresentanti delle associazioni della disabilità daranno vita ad una "protesta pacifica e danzante" contro le scelte compiute dalla Giunta regionale dal 28 dicembre ad oggi sul delicato ... Continua a leggere>>

"Siamo abbandonati e soli": a Tgcom 24 parla la madre di Samuele, un ragazzo affetto da una grave forma di paralisi che lo costringe in sedie a rotelle. Il ragazzo è iscritto alla prima superiore di un istituto di Napoli ma non ha mai potuto frequentare perché a scuola non c'è l'OSS. L'articolo La ...

Continua a leggere>>