La storia di Samuele | affetto da grave disabilità | che non può andare a scuola perché non c’è l’OSS

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Siamo abbandonati e soli": a Tgcom 24 parla la madre di, un ragazzoda unaforma di paralisi che lo costringe in sedie a rotelle. Il ragazzo è iscritto alla prima superiore di un istituto di Napoli ma non ha mai potuto frequentarenon c'è l'OSS. L'articolo .

La storia di Samuele, 14enne disabile che non può andare a scuola: Samuele è un disabile grave che dalla scorsa estate è iscritto al primo anno delle scuole superiori in un istituto di Napoli, il Giustino Fortunato. Siamo al 15 febbraio è la scuola per lui non è mai ...

850 anni di storia valdese in una mostra dedicata al fondatore: A Torre Pellice l'esibizione dedicata al francese Valdo, nella notte in cui si accendono i tradizionali falò a ricordo delle libertà civili concesse da Carlo Alberto nel 1848 con le "lettere patenti".

Fiorella Mannoia reagisce alla proposta del "daspo" per i cantanti che parlano di politica: Leggi su Sky TG24 l'articolo Fiorella Mannoia reagisce alla proposta del 'daspo' per i cantanti che parlano di politica ...