Perché Real Madrid e Barcellona rischiano la clamorosa esclusione dalla nuova Champions League

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 30 aprile 2024) La decisione del governo spagnolo di commissariare la Rfef ha spinto Uefa e Fifa a intervenire direttamente. Sono 5 i punti critici elencati in un documento, se entro il 3 maggio non arriveranno risposte esaustive le conseguenze per il calcio spagnolo potrebbero essere devastanti.