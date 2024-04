Champions League - oggi andata semifinale Bayern Monaco-Real Madrid | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) –, martedì 30 aprile, torna la. Stasera alle 21, all’Allianz Arena, si gioca la prima gara valida per le semifinali tra. Il match sarà visibile in diretta tv su Canale 5 ma anche insu Mediaset Infinity e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251, su Sky Go e su Now. Nella super sfida tra i tedeschi di Thomas Tuchel e gli spagnoli di Carlo Ancelotti, ilviene dato per favorito. Si tratta in ogni caso di due pesi massimi: 69 titoli nazionali e 12 internazionali, tra cui 6, per i tedeschi; 70 allori in Spagna e 32 fuori dai confini nazionali con il record di ben 14 Coppe con le Grandi Orecchie per i Blancos. ...