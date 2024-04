Perché non è la fine del mondo - Panorama in edicola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 aprile 2024) L'editoriale del direttore - Le solite scuse di chi dice «no» al Ponte. Ci risiamo. Come ogni volta, appena si parla di un’opera pubblica, spuntano come funghi in autunno comitati ed esperti che si schierano contro e ti spiegano non solo l’inutilità dell’investimento, ma anche la sua dannosità. Intendiamoci: capisco chi rischia di veder espropriato il proprio terreno e demolita la propria casa. Difende il proprio legittimo interesse privato contro il legittimo interesse pubblico. Capisco invece meno quelli che per partito preso sono per il «no» Cover - Così si salva il(anche dal pessimismo) Dall’allarmismo climatico alla drammatizzazione dell’inquinamento. A questi eco-catastrofismi ora si contrappone un pensiero costruttivo, che propone progetti e soluzioni realistiche per i problemi dello sviluppo. Oltre l’ideologismo verde. A Firenze c’ è un marziano Eike ...