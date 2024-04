(Adnkronos) – oggi , martedì 30 aprile, torna la Champions League . Stasera alle 21, all’Allianz Arena, si gioca la prima gara valida per le semifinali tra Bayern Monaco e Real Madrid . Il match sarà visibile in diretta tv su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Infinity e sui canali Sky ... Continua a leggere>>

Perché Conegliano-Milano non si vedrà in tv in chiaro: dove vedere in streaming la finale di champions League - Conegliano e Milano si affronteranno nella finale della champions League 2024 di volley femminile, che andrà in scena domenica 5 maggio (ore 19.00) ad ...

Continua a leggere>>

Borussia Dortmund-Psg: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Tutto pronto per la semifinale d'andata di champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Dopo aver eliminato rispettivamente le due spagnole, rispettivamente Atletico Madrid ...

Continua a leggere>>

Napoli-Roma sfida al cardiopalmo, finisce 2-2 - Apre Dybala su rigore, Olivera e Osimhen (altro rigore) la ribaltano, poi nel finale il prezioso ritorno al gol di Abraham permette ai giallorossi ...

Continua a leggere>>