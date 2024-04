Percepivano il Reddito di cittadinanza senza averne diritto | segnalati in 20

(Di martedì 30 aprile 2024) Avrebbero percepito ildipur non avendone, per questo in venti sono statidalla Guardia di Finanza all'Inps. Secondo le indagini avrebbero incassato, in...

L' Intervista a Pasquale Tridico , ex presidente Inps e ora candidato del Movimento 5 Stelle alle Europee nella Circoscrizione Sud: "In Europa con le nostre idee. L'autonomia differenziata?Continua a leggere Continua a leggere>>

L'intervista a Pasquale Tridico , ex presidente Inps e ora candidato del Movimento 5 Stelle alle Europee nella Circoscrizione Sud: "In Europa con le nostre idee. L'autonomia differenziata? Aumenterà le disuguaglianze".Continua a leggere Continua a leggere>>

Giuseppe Conte non si presenta, ma candida il padre del sussidio che è costato 34 miliardi. In lista anche Gaetano Pedullà e Carolina Morace, confermati gli uscenti. Continua a leggere Continua a leggere>>

Da maxi deduzione per chi assume a bonus dipendenti: pronto il Decreto Primo Maggio - (Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio Meloni insieme a metà governo ha illustrato ai sindacati le novità in arrivo sul lavoro e sul fisco, in Consiglio dei ministri oggi, alla vigilia della festa ...

Continua a leggere>>

Assegno di inclusione: guida verso un “reinserimento lavorativo” - L’assegno di inclusione è entrato in vigore a partire da gennaio 2024, sostituendo in tutto e per tutto il vecchio sistema basato sul reddito di cittadinanza. Tra cavilli burocratici e parecchie confu ...

Continua a leggere>>

“Furbetti” del reddito di cittadinanza, 20 denunce nel tarantino - La Guardia di finanza di Taranto ha individuato e denuciato 20 persone che avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, per un ammontare complessivo di oltre 254mila euro.

Continua a leggere>>