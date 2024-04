(Di giovedì 25 aprile 2024) L', ex presidente Inps e ora candidato del Movimento 5 Stelle alle Europee nella Circoscrizione Sud: "In Europa con le nostre idee. L'autonomia differenziata?

L'ex presidente Inps Pasquale Tridico annuncia che correrà alle prossime elezioni Europee con il Movimento Cinque Stelle, presentandosi come capolista nella circoscrizione Sud.Continua a leggere

L'economista, ex presidente dell'Inps, a Repubblica: "Ho accettato la proposta di Conte, è il mio battesimo politico"

È il padre del reddito di cittadinanza , di cui è rimasto orfano, condoglianze. Oggi si candida in Europa e prega che l'Ue resusciti il sussidio: 800 euro a testa, perché la festa non deve finire. Ci arriviamo. San Pasquale da Scala Coeli, 800 ...

Intervista a pasquale tridico (M5s): “Serve reddito di cittadinanza europeo, sappiamo come finanziarlo” - Comincia così l’intervista con cui pasquale tridico, ex presidente INPS, presenta la sua candidatura alle Elezioni Europee come capolista del Movimento 5 stelle nella circoscrizione Sud. Certo, il ...fanpage

Governo dell’Economia per Combattere la Povertà: oggi a Brindisi incontro M5S con Prof. pasquale tridico - Mercoledì 24 Aprile alle ore 17, presso la sala “Gino Strada” di Palazzo Nervegna, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Brindisi realizzerà un evento speciale incentrato sul tema cruciale ...brundisium

Festival del Sud: 15mila presenze per la tre giorni a Vibo - L’evento ha ottenuto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo ed è stato selezionato tra le manifestazioni da promuovere al Salone del Libro ...zoom24