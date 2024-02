Zaia | “Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno una stagione di rinascimento delle nostre montagne”

Il Comitato Olimpico Internazionale manifesta per l’ennesima volta una posizione contraria alla costruzione di una nuova pista da bob a Cortina per ... (ilfattoquotidiano)

Olimpiadi - tutte le incognite del progetto di Salvini per fare a Cortina la pista da bob (e accontentare Zaia) : dai costi alla deroga del Cio

Via la copertura della pista, via qualche edificio, via le tribune per il pubblico, via i piazzali, il bar e un po’ di strade di raccordo. Mezzo ... (ilfattoquotidiano)