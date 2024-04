(Di martedì 30 aprile 2024) La Rai torna al centro dei riflettori, ancora. Questaperché, come rileva l'Agcom,ha superato la televisione pubblica negli ascolti che riguardano le 24 ore. I dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni relativi all’intero 2023, pubblicati ieri, registrano un netto calo dirispetto alla concorrente. Più nel dettaglio, l’azienda di Cologno Monzese vanta – sull’intero giorno – 3,09 milioni dicontro i 3,04 della Rai. Un gap di 50 mila ascoltatori che ha del clamoroso, perché segna un sorpasso storico che finora non si era mai verificato. Rispetto al periodo pre pandemico, inoltre, l’editore pubblico perde complessivamente 510 mila(-14,4 per cento) sull'intero giorno, a fronte dei 50 mila (-1,6 per cento) di. Nel comunicato ...

Altro che Mediaset per Belen Rodriguez che a breve lancerà ufficialmente il suo nuovo progetto: i fan sono in delirio. Dietro ogni crisi è possibile trovare una grande opportunità, questo è ciò che è successo a molti ex protagonisti di Mediaset che dopo aver salutato l’azienda della famiglia ... Continua a leggere>>

“Gli ascolti non contano, non sono così importanti“, ripetono i televisivi che sognano la valorizzazione dell’indice di gradimento. Ma è sui numeri, sull’infinità di letture che questi forniscono, che si creano polemiche e tensioni. “Il cda Rai ammette il sorpasso di Mediaset. Il documento di ... Continua a leggere>>

Per la prima volta gli spettatori di mediaset superano quelli Rai, ma attenti a Discovery - Sul prime time Viale Mazzini resta prima, ma nell'arco delle 24 ore c'è il sorpasso della concorrente lombarda. In terza posizione si affaccia il colosso Warner Bros con il Nove, che conferma un'inter ...

Continua a leggere>>

Endless Love, è ufficiale: mediaset ha preso una decisione sulla programmazione - Endless Love l’1 maggio non va in onda Novità in casa soap per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 1 maggio, festa dei ...

Continua a leggere>>

Champions 2023-24 Diretta mediaset Infinity Semifinali Andata, Bayern Real Canale 5 - Martedì 30 aprile, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la semifinale d’andata di Champions League “Bayern Monaco-Real Madrid”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming ...

Continua a leggere>>