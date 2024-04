Mediaset ha superato lo share Rai - è la prima volta nella storia | panico nel servizio pubblico

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel 2023haRai in termini digiornaliero, un evento mai avvenuto nei 30 anni di duopolio. Il documento di bilancio della Rai, approvato ieri dal consiglio di amministrazione, ha reso ufficiale questa s: mentre Rai ha registrato un 37% diha raggiunto il 37,7%. Nonostante Rai1 rimanga il primo canale nazionale nel prime time, questo non è bastato a mantenere la leadership complessiva. La fuga delle stelle che ha spezzato le gambe alQuesta sconfitta arriva in un periodo turbolento per la televisione di Stato, marcato dall’ascesa al potere di Giorgia Meloni e dai suoi fedelissimi che hanno preso posizioni chiave in Viale Mazzini, modificando palinsesti e strutture aziendali. Questo ...

Benigno squalificato dall'«Isola» per «comportamenti non consoni». Lui: «É tutto falso, Mediaset mente su di me» - L'attore è stato allontanato dal reality dopo una lite. Ma lui, sui suoi social, ha replicato:«Non hanno saputo dirmi il perché, se ci sono delle immagini le mandino in onda» ...corriere

Chi è Aurora Travelli de La pupa e il secchione, “flirt” di Eros Ramazzotti - Attiva in ambito fashion, come dimostrano gli scatti sul suo Instagram, ha partecipato anche a Miss Italia dopo aver superato l’elezione regionale in Lombardia. Nel programma Mediaset, è la pupa ...cinemaserietv

La Rai e il vuoto lasciato da Amadeus: Conti favorito per Sanremo, De Martino pronto per «Affari Tuoi» - Le strategie di viale Mazzini per tappare il buco lasciato dal conduttore. E all'orizzonte il fronte dei nuovi scontenti: Insinna, Ranucci e Sciarelli ...corriere