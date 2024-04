Per Bagnoli arrivano 1 200 milioni di euro Ma nel decreto di governo cancellato il ripristino della linea di costa

Una delle band più visionarie del l’hardcore melodico europeo. Un festival interamente dedicato alle sonorità metal e al rock disorto con gruppi del panorama underground italiano. Un incontro speciale tra musicisti romani e giapponesi dediti alla sperimentazione in bilico tra metal, ... Continua a leggere>>

di Lisa Ciardi Continua la carenza di medici nei Pronto soccorso: al momento 20 in meno del necessario solo a e 57 in meno in tutta la Ausl Toscana Centro. Il dato emerge da un documento della stessa azienda sanitaria, che traccia un quadro dettagliato della situazione. "La mancanza di ...

Continua a leggere>>