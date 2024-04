Tutto l’hardcore melodico d’Europa Al Bloom arrivano i Birds in Row

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Una delle band più visionarie deleuropeo. Un festival interamente dedicato alle sonorità metal e al rock disorto con gruppi del panorama underground italiano. Un incontro speciale tra musicisti romani e giapponesi dediti alla sperimentazione in bilico tra metal, progressive e noise. La grande musica internazionale di scena aldi Mezzago per tutta la settimana. Al centro di via Curiel gli amplificatori si accenderanno già martedì, quando un triplo concerto metterà in fila una band e un cantautore francese, affiancati da un gruppo milanese di grande impatto: dalle 20.30 saliranno sul palco iIn Row, iconica band transalpina e il cui ritorno in Italia è molto atteso dagli appassionati del genere. Ad affiancarli ci sarà il raffinato cantautore francese Quentin Sauvé con il suo ...