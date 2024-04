Pavia - ruba la borsa di una donna che fa la spesa | 38enne bloccato dalla vigilanza del supermercato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 - Il personale dellainterna dello aveva già notato e lo stava tenendo d'occhio a distanza mentre si aggirava fra gli scaffali, riuscendo così a intercettare e sventare il suo tentativo, non di taccheggio ma di borseggio. B.B.,residente a, è stato arrestato dai carabinieri chiamati a intervenire verso le 14 di ieri, lunedì 29 aprile, alEsselunga di. Oggi in tribunale l'arresto è stato convalidato dal Gip, che ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari in attesa dell'udienza, rinviata al 16 maggio. Vittima del tentato furto è unadi 76 anni che stava facendo lae che aveva lasciato la sua borsetta all'interno del carrello, come spesso ...