Roma Bastonate | calci e pugni all’addetto alla vigilanza per rapinare il supermercato | arrestati

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Hanno tentato di mettere a segno un furto in undi via Tuscolana, nel quartiere Quadraro di, scoperti hanno preso al’addetto. Il furto nelsi trasforma in rapina -(ilcorrieredellacitta.com)È successo nella serata del 22 febbraio scorso che cinque uomini si sono introdotti nell’esercizio commerciale nel tentativo di trafugare merce esposta sugli scaffali, ma sono stati visti e mentre qualcuno ha dato l’rme al numero unico di emergenza, il 112, l’addettosicurezza ha cercato di fermare i ladri, ma mentre tre si sono datifuga, gli altri due hanno aggredito il vigilante. L’addettosorveglianza è ...

