Patteggiò una pena a due anni e mezzo per lo scandalo Mose | il forzista Renato Chisso ottiene la restituzione di parte del vitalizio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Arrestato per lo, aveva preferito patteggiare unadi duee sei mesi di reclusione, aderendo alla confisca di beni fino alla concorrenza di due milioni di euro. Per questo ildell’ex assessore alla viabilità del Veneto, il, era virtualmente passato dalle casse della Regione a quelle dell’Erario. Seidopo,ha ottenuto di tornare in possesso di unadell’importo, visto che i vitalizi vengono considerati alla stregua della pensione e quindi non ne può essere sequestrato più di un quinto dell’entità totale. A sostenere questa linea difensiva vincente in Tribunale è stato l’avvocato Maurizio Paniz, già parlamentare di Forza Italia, che ...