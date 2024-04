Paolo Genovese

(Di martedì 30 aprile 2024) Repubblica intervista oggiche ha fatto il suo nuovo film “Scandalo”sul triangolo, Rossellini e Bergman. Cosa l’ha sorpresa? «La follia di Bergman, in contrasto con il volto angelico, rassicurante, l’insicurezza, l’istinto con cui affronta l’amore con Rossellini come con il fotografo Robert Capa. Cercava l’amore, ha lasciato marito e figlia. Avoglio bene, una donna forte, parla romano, dice le parolacce, affronta tutto a viso aperto ma in realtà è tenera, bisognosa di affetto. Aldole dice “sii, hai un successo incredibile”, lei risponde “aso’ maiinmia,, ...

Il Tribunale di Roma ha rinviato a giudizio Pietro Genovese per l'accusa di evasione dai domiciliari . Genovese , il giovane di 24 anni già condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere per il tragico incidente stradale che ha causato la morte di Gaia von Freymann e Camilla Roma gnoli, entrambe ... Continua a leggere>>

La skincare routine di Vittoria Puccini - Vittoria Puccini, famosa attrice italiana, con oltre vent’anni di carriera tra cinema e fiction tv, ha conosciuto il successo grazie a Elisa di Rivombrosa al suo esordio. Ecco la sua skincare routine.

Continua a leggere>>

Il mistero delle bombe «nere» di Savona: 12 attentati in un anno, un morto e nessun colpevole. «Questa non è una storia come le altre» - Il 30 aprile del 1974, cinquant'anni fa, esplose il primo dei 12 ordigni che per un anno terrorizzarono la città ligure ...

Continua a leggere>>

A Molfetta recital per violino e pianoforte dedicato a Brahms e Wieniawski - Il nuovo concerto nel cartellone della Fondazione Musicale Valente di Molfetta è un affare di famiglia con Gabriele Ceci, primo violino dell’Orchestra del Petruzzelli, e suo fratello Mirco, che venerd ...

Continua a leggere>>