“Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese | al Donizetti un valzer tra comico e drammatico

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bergamo. Una scenografia casalinga ad accogliere scene di vita quotidiana. Un divano, qualche sedia, il forno caldo con le zucchine a un passo dal bruciare, un tiramisù che ancora resta da capire chi l’abbia fatto. Una bottiglia di vino biodinamico che sembra una fregatura e infatti lo è. Sette amici – tre coppie (Eva e Rocco, Bianca e Cosimo, Carlotta e Lele) e Peppe, con il suo Lucio a casa e per una sera al riparo sotto le vesti di ‘Lucilla’ – tra chiacchiere e risate, segreti e scomode verità. Un gioco: cellulari sul tavolo, messaggi letti e chiamate ascoltate in condivisione con tutti i presenti, ché dopo così tanti anni di amicizia e amore cosa mai si potrebbe non sapere dell’altro? Nulla, si crede. E invece: tutto. Così si scopre l’infelicità di Carlotta e Lele, un po’ per aver scelto il male minore per salvare se stessi e i figli, un po’ per quella donna di 93 anni che gira per ...