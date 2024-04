Gatta scomparsa nello Utah - ritrovata dopo 6 giorni a centinaia di km in un pacco di Amazon

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Incredibile ma vero.viva in undiuna gattina meticciada una settimana a centinai di chilometri di distanza. Ai gatti, si sa, piacciono le scatole. Ma per la gattina delloproprio una scatola poteva costarle la vita. E veniamo ai fatti: una famiglia statunitense si era molto angosciata quando la loro gattina, Galeana, erada casa all’inizio di aprile. Quasi una settimana, a migliaia di miglia di distanza, in California, un dipendente diha aperto una scatola che conteneva un reso. Un paio di stivali con la punta rinforzata in acciaio che a un cliente dellonon andavano bene. A quel punto è saltata fuori Galeana. Usa,in un ...