OpenAI è stata denunciata per le allucinazioni di ChatGPT

L'azienda guidata da Sam Altman, già in causa con il New York Times per violazione di diritto d'autore, avrebbe usato senza permesso i video di YouTube per addestrare Gpt-4, il suo modello di IA più avanzato, nel disperato tentativo di migliorarne le capacità attraverso lo...

Microsoft CEO pledges $1.7 bn AI, cloud investment in Indonesia - Microsoft's chief executive met the president of Indonesia on Tuesday, pledging a $1.7 billion investment in artificial intelligence and cloud computing to help develop the archipelago's AI ...

Satya Nadella, Sundar Pichai and 8 other tech CEOs in the US AI advisory board - There has been a growing concern over AI’s potential misuse. Regulatory frameworks are being drafted and now a US AI advisory board has been formed with leading tech CEOs as members.

Unease at Cognizant, Capgemini, Accenture over rise of AI risks - Global technology services leaders flag risks from increasing AI adoption. Homegrown companies TCS, Infosys, HCL Tech too may make similar mentions in their annual reports ...

