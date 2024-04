OpenAI ha trascritto oltre un milione di ore di video di YouTube per allenare ChatGpt

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'azienda guidata da Sam Altman, già in causa con il New York Times per violazione di diritto d'autore, avrebbe usato senza permesso idiper addestrare Gpt-4, il suo modello di IA più avanzato, nel disperato tentativo di migliorarne le capacità attraverso lo...

