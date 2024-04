La raccomanda zione degli esperti sullo screening per il cancro al seno a 40 anni Un gruppo di esperti ha raccomanda to lo screening del cancro al seno a partire dai 40 anni , citando un aumento nei tassi di cancro nelle donne più giovani. Questa inversione di una lunga pratica ha sollevato dibattiti ... Continua a leggere>>

Sinner più forte anche del dolore: batte Khachanov in tre set e si qualifica ai quarti di Madrid - Dubbi, apprensione, poi il campo. Che mette tutti d’accordo. Jannik Sinner sfata l’apprensione sulle sue condizioni di salute dopo i problemi all’anca sofferti ieri nel match vinto contro Kotov, decid ...

Tragedia sfiorata a Brindisi: il pedone passa sul marciapiede e pochi secondi dopo un’auto si schianta nello stesso punto – Video - Catastrofe sfiorata per un soffio a Brindisi: un’auto si è schiantata lungo via Umberto Maddalena nel pomeriggio di domenica 28 aprile, mancando per un pelo un passante che camminava tranquillamente s ...

Nuovo cancro seno ereditario, Aiom: "Passo avanti per diagnosi di precisione" - E' "un passo avanti importante sulla strada della diagnosi di precisione" lo studio dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, pubblicato su 'Jama Network Open', che ha scoperto una nuova ...

