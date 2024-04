Al contrario - il gruppo di esperti raccomanda lo screening del cancro al seno a 40 anni

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 30 aprile 2024) Lazione deglisulloper ilala 40Undihato lodelala partire dai 40, citando un aumento nei tassi dinelle donne più giovani. Questa inversione di una lunga pratica ha sollevato dibattiti in merito alla salute preventiva. La US Preventive Services Task Force ha emesso consigli rilevanti sulla salute preventiva, influenzando ampiamente le pratiche negli Stati Uniti. Nel 2009, l’età per iniziare le mammografie di routine è stata innalzata a 50, ma ora i tassi dial...