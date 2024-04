Nuovo allenatore - i tifosi bocciano l’idea | Napoli sugli scudi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Non c’è ancora certezza su chi siederà sulla panchina delil prossimo anno: ilscenario, però, cambia tutto. Ilè alla ricerca di un. La stagione fallimentare che ilsta vivendo ha messo ben in evidenza l’importanza di un tecnico all’altezza e come questo possa cambiare radicalmente le sorti della squadra. Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’estate post scudetto, si è reso protagonista di una serie di errori che non si erano mai palesati nel corso della sua intera esperienza alla guida del. Inutile dire che il patron azzurro non può assolutamente permettersi di ripetere quanto fatto la scorsa estate. Per questo motivo, De Laurentiis vuole valutare con attenzione ogni tipo di opportunità in vista della prossima ...