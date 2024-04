Notte di tensione nel carcere di Capanne | materasso a fuoco - quattro agenti all' ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Perugia, 30 aprile 2024 - "Ancora altissimaneldi, a Perugia, per la folle intemperanza di un detenuto straniero e, ancora una volta, a pagarne le conseguenze sono alcuni dei poliziotti in servizio e parte degli arredi interni alla struttura". Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria è molto preoccupato: “Continua il massacro degliin servizio nelperugino di. Ieri sera, verso le 18, un detenuto marocchino, dopo essere stato sottoposto a sorveglianza speciale per tentato suicidio, ha datoaldella propria cella per poi chiudersi in bagno. Il personale di Polizia è intervenuto immediatamente ma con grande difficoltà per la non ...