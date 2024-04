Il Re - su Sky e NOW nuovi Episodi Intrighi e Tensione nel Carcere di Frontiera

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 19 aprile 2024) La libertà in cambio di obbedienza, il ritorno sul trono del San Michele in cambio di una lealtà incondizionata.Nei(terzo e quarto) de IL RE, il prison drama Sky Originalcon Luca Zingaretti, disponibili da venerdì 19 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, è tempo di difficili compromessi perBruno Testori, il direttore deldiraccontato nella serie che dovrà pagare il prezzo del suo accordo con i Servizi e trovare un modo di tutelare se stesso e il suo regno appena riconquistato.Il terzo e il quartoo della seconda stagione de “Il Re”, ancora prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, andranno in onda venerdì in prima serata su Sky Atlantic e saranno ...